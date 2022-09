Ligue des Champions: l'Ajax cartonne face aux Rangers, le Sporting Lisbonne s'impose à Francfort

Deux rencontres de la 1re journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ont été programmées plus tôt ce mercredi.

Dans le groupe A, l'Ajax Amsterdam a battu 4-0 les Glasgow Rangers, qui avaient éliminé l'Union Saint-Gilloise lors des barrages. Dans le Groupe D, Francfort s'est incliné 0-3 à domicile face au Sporting Lisbonne. Dans sa Johan Cruijff Arena, l'Ajax avait déjà fait le travail au repos grâce à un coup de tête d'Edson Alvarez (17e, 1-0), un tir de Steven Berghuis (32e, 2-0) et un effort personnel de Mohammed Kudus (33e, 3-0).

En seconde période, Giovanni van Bronckhorst, le coach des Ecossais, a aligné cinq défenseurs mais cela n'a pas empêché les Amstellodamois d'alourdir le score par Steven Bergwijn (80e, 4-0).

À 21h00, Naples accueille Liverpool dans l'autre rencontre du groupe.

A Francfort, la possession de balle en première période a été pour le Sporting. Par contre, les Allemands ont été les plus dangereux, mais Randal Kolo Muani n'a pas profité d'une mauvaise remise en retrait de Manuel Ugarte à son gardien (2e)

S'il est mieux rentré dans le match après le repos, l'Eintracht n'a pu maintenir son pressing très longtemps. Les Lions se sont montrés plus dangereux et ont fait la différence sur des tirs du gauche de Marcus Edwards (65e, 0-1), Trincao (67e, 0-2) et Nuno Santos (82e, 0-3)

L'autre match du groupe (21h00) mettra aux prises Tottenham et l'Olympique Marseille.