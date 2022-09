Le match de l'OM contre Francfort classé à haut risque: des saluts nazis par les supporters allemands observés (VIDEO)

Après les incidents déplorés lors de la rencontre opposant Nice à Cologne, le match entre l'OM et Francfort fait peut aux autorités françaises. Un impressionnant dispositif policier avait été mis en place pour éviter tout débordement entre les supporters des deux camps. Ce qui a été plus ou moins respecté selon RMC Sports.

Cependant, s'il est possible d'éviter les échauffourées, il est plus difficile de limiter les comportements stupides et condamnables. Au moment de rentrer dans le stade, certains supporters allemands, bien cagoulés pour ne pas se faire reconnaître, ont effectués des saluts nazis.

On ne le dira jamais assez, ses gestes ne peuvent pas être classés dans les opinions. Ce sont des délits. Et ces comportements n'ont rien à faire dans un stade de football. Ni nulle part ailleurs.