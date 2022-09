Après le carton de Bruges face à Porto, voici les 5 plus larges victoires belges en Ligue des Champions

Mardi soir, le Club Bruges a réalisé un exploit XXL sur le terrain de Porto. Une victoire 4 buts à 0 face aux Portugais, un score qui rentre immédiatement au Panthéon du football belge sur la scène européenne. Les Brugeois égalent ainsi leur propre record de la plus large victoire en Ligue des champions pour un club du pays. Quelles sont les autres rencontres qui ont vu des clubs belges s'imposer largement dans cette compétition ?

AS Monaco - Bruges : 0-4, phase de groupe 2018-2019

Quatre ans avant l’incroyable victoire à Porto, Bruges s’était déjà imposé sur le même score à l’extérieur contre un club supposé meilleur : l'AS Monaco. Pourtant, les Brugeois étaient bien mal en point lors de cette phase de groupe, avec seulement 1 petit point en trois matches. Mais

cette rencontre fut une démonstration totale de l’équipe d’Ivan Leko

. Après 25 minutes de jeu, Bruges menait déjà 3-0 grâce à un doublé d’Hans Vanaken en un but de Wesley Moraes. Les Brugeois ont tranquillement géré le score avant que Ruud Vormer ne vienne terminer le travail. Cette large victoire en principauté n’a néanmoins pas suffi aux Brugeois pour se qualifier pour les 8e de finale, et ils seront éliminés en 16 de finale de l’Europa League par Salzbourg.

Bruges - Zénith Saint-Pétersbourg : 3-0, phase de groupe 2020-2021

Doublement défaits par le Borussia Dortmund 3-0 lors des deux journées précédentes, Bruges recevaient le Zénith Saint-Pétersbourg dans un Jan-Breydel-Stadion vide lors de la 5e journée du groupe F de la Ligue des Champions. L’objectif : garder l’espoir d’une qualification historique en 8e de finale face à une équipe russe que les Brugeois avaient battu 2 buts à 1 au match aller. Lors de cette rencontre, tout avait réussi aux hommes de Philippe Clement : trois buts signés Charles de Ketelaere, Hans Vanaken sur pénalty et Noa Lang, alors que le Zénith voyait ses deux buts refusés, le premier pour hors-jeu et le second pour une main. Sans être particulièrement flamboyants, les Brugeois avaient été terriblement efficaces. Néanmoins, ils ne parviendront pas à battre la Lazio lors du dernier match de groupe, et seront ensuite éliminés dès les 16e de finale d’Europa League par le Dynamo Kiev.

Anderlecht - HJK Helsinki : 3-0 à deux reprises, 1e tour 1993-1994

Bien avant la formule de la Ligue des champions actuelle, seuls les champions nationaux étaient qualifiés. Il n’y avait à l’époque que 8 équipes qui participaient aux phases de groupe sur les 32 participantes. Avant ça, un premier et un second tour départageaient les différents champions. Lors du premier tour, Anderlecht, récent champion de Belgique, à la chance de tomber sur les Finlandais du HJK Helsinki. Cette double confrontation est une formalité pour les hommes de Jan Boskamp, qui s’imposent 3-0 à l’aller et au retour, avec notamment un triplé de Luc Nilis en première mi-temps au stade Constant Vanden Stock. Les Mauves se qualifieront ensuite pour les poules face au Sparta Prague, mais termineront dernier de leur groupe, derrière le Milan AC, Porto et le Werder Brême.

Bruges - Maccabi Tel-Aviv : 3-0, 1e tour 1992-1993

Un an plus tôt, Bruges était tombé lors du tirage au sort du premier tout de la Ligue des champions contre le champion d’Israël, le Maccabi Tel-Aviv. Entraînés par Hugo Broos, les Brugeois s’imposent à Tel-Aviv 1-0, avant de facilement s’imposer 3-0 au retour, grâce à un doublé de Gert Verheyen et un but de Lorenzo Staelens. Au tour suivant, ils éliminent l’Austria Vienne, et terminent 3e de leur groupe devant le CSKA Moscou et derrière les Glasgow Rangers et le futur vainqueur de la compétition, l’Olympique de Marseille.

Et les plus larges défaites ?

Derrière ces belles victoires, les clubs belges ont également connu des lourdes défaites en Ligue des champions. Les deux plus larges sont pour Genk, qui a perdu 7-0 contre Valence en 2011, et 6-0 contre le Real Madrid en 2002. Les Belges se sont également inclinés à cinq reprises 5-0 : Genk, encore, en 2011 contre Chelsea, Bruges en 2021 contre Leipzig, et surtout face au bourreau des clubs belges, le Paris Saint-Germain, qui a battu Bruges en 2019, et Anderlecht en 2013 et 2017 sur ce score.