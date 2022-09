"La différence entre Hazard et Rodrygo ou Vinicius, elle fait mal aux yeux"

Les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas pour Eden Hazard. Brillant lorsqu'il avait dû remplacer Benzema au pied levé contre le Celtic avec un but et une passe, le nouveau faux numéro neuf a été plus discret ce week-end contre Majorque. Sorti, c'est finalement Rodrygo qui l'a remplacé. Et de quelle manière ! Le Brésilien a inscrit un doublé et a montré une excellente connexion avec Vinicius Jr. Pour les consultants du Champions Club, il existe un monde entre les Brésiliens et le Diable.

