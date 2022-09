Entre un début de championnat médiocre et deux premiers matches laborieux en Ligue des champions, le FC Copenhague (FCK) a annoncé mardi se séparer de son entraîneur Jess Thorup, immédiatement remplacé par son adjoint Jacob Neestrup.

L'ancien entraineur de La Gantoise et Genk Jess Thorup remercié par le FC Copenhague

"Malheureusement, nous n'avons vu cette saison ni le développement ni la stabilité des performances d'équipe que le FCK devrait et doit présenter, et c'est pourquoi nous mettons fin aujourd'hui à la collaboration avec Jess Thorup", a indiqué dans un communiqué le président du club, Allan Agerholm.

Avec six défaites en dix matches de Superliga, le championnat danois, auxquels s'ajoutent une défaite et un nul dans le groupe G de la Ligue des champions, c'est le plus mauvais début de saison pour le club, 14 fois champion du Danemark.

En poste depuis novembre 2020, Jess Thorup, 52 ans, a remporté un titre national avec le FCK et lui a permis de se hisser pour la première fois depuis 2016 en Ligue des champions. Il avait entraîné deux clubs en Belgique, La Gantoise de 2018 à 2020 puis beaucoup plus brièvement Genk (2020), 39 jours avant de rejoindre la capitale danoise.

A 34 ans, son successeur, Jacob Neestrup, formé à Copenhague, était auparavant entraîneur de Viborg, dans le championnat danois, avant d'être l'un des assistants de Thorup.