Diego Simeone élogieux envers le Club de Bruges: "Une équipe avec un très beau football"

"Bruges produit un jeu offensif, dynamique et avec beaucoup de joueurs dans le camp adverse", a confié l'Argentin lundi en conférence de presse. Simeone se souvient encore de la double confrontation avec les Brugeois lors de la saison 2018-2019 de la C1. Les 'Colchoneros' s'étaient imposés 3-1 à domicile avant d'être accrochés au stade Jan Breydel (0-0). "C'était un match très compliqué à l'époque où nous avions obtenu un point. Je m'attends encore à un match difficile avec un public qui met beaucoup de pression."

L'Argentin n'est cependant pas surpris du début de campagne des Brugeois qui occupent la tête du groupe B après leur succès contre Leverkusen (1-0) et à Porto (0-4). "Bruges produit un jeu offensif, dynamique et avec beaucoup de joueurs dans le camp adverse. Ce style de jeu leur a permis de remporter trois titres d'affilée en championnat et de rivaliser cette année en Ligue des Champions avec Leverkusen et Porto. Leur victoire avec quatre buts d'écart montre que cette équipe développe un très beau football".

Connu pour son style défensif, 'El Cholo' ne risque pas de changer de fusil d'épaule mardi soir. "Je ne fais rien de nouveau par rapport à ce que nous faisions il y a des années. Nous nous basons toujours sur ce que l'adversaire propose et essayons de trouver les meilleures solutions pour l'équipe. Les joueurs connaissent les différents systèmes que nous utilisons et nous chercherons le meilleur pour le match de demain", a conclu Simeone.

Koke et l'Atlético Madrid en confiance à Bruges: "Poursuivre sur notre lancée"

"Nous venons ici avec de l'enthousiasme et des idées claires", a confirmé l'équipier d'Axel Witsel et Yannick Carrasco lundi en conférence de presse. Les 'Colchoneros' ont pu faire le plein de confiance samedi dernier avec une victoire 0-2 sur le terrain du FC Séville. "Nous avons hâte de faire un bon match et de le gagner. Nous venons ici avec l'enthousiasme et des idées claires. Notre victoire à Séville nous a donné de la confiance et j'espère que cela nous aidera à poursuivre sur notre lancée. Les matches s'enchaînent rapidement mais nous devons d'abord penser à celui contre Bruges."

Deuxièmes du groupe B avec trois points de retard sur les Brugeois, les Madrilènes peuvent s'emparer de la tête du groupe en cas de victoire. "Peu importe notre système, l'équipe est capable de marquer des buts. Nous avons des joueurs en attaque qui sont capables de faire la différence. Nous espérons faire un bon match et trouver le chemin des filets pour prendre les trois points", a conclu Koke, qui détient depuis samedi le record du nombre de matches joués avec les 'Colchoneros' (554).