Griezmann rate un penalty pour l'Atletico face à Bruges, l'égalisation du Barça annulée par la VAR (MULTILIVE)

Continuer de rêver. Telle est la mission du Club de Bruges face à l'Atletico Madrid ce mardi soir. Après un brillant six sur six en C1, les Blauw en Zwart reçoivent les Espagnols dans une rencontre importante pour les deux équipes. En cas de victoire, Bruges pourrait effectivement mettre l'adversaire le plus coriace du groupe B à six points. Une occasion qui risque de ne plus se reproduire par la suite. Pour ce choc, le stade Jan Breydel devrait vraisemblablement être plein comme un œuf.

Les Brugeois rentraient bien dans la rencontre mais sans pouvoir se créer de véritable occasion de but. Au contraire de son adversaire du jour. Avec Witsel et Carrasco titulaires, les Colchoneros se montraient dangereux à plusieurs reprises en première période. À la 13e, l'ailier belge rentrait dans l'axe mais son tir était dévié en coup de coin. Cinq minutes plus tard, Mignolet s'interposait une première fois face à Griezmann qui avait tenté un tir désaxé. À la 25e, le gardien brugeois sortait le grand jeu, face à Morata. Dix minutes plus tard, les Brugeois ouvraient finalement la marque après une superbe combinaison entre Jutgla et Sowah. Ce dernier se trouvait également au bon endroit dans le petit rectangle pour pousser le ballon au fond des filets, permettant aux Blauw en Zwart de regagner les vestiaires avec un léger avantage.

Dès l'entame de la seconde période, Jutgla était tout près de doubler la marque après un magnifique enchaînement. Mais ce n'était que partie remise puisqu'à l'heure de jeu, l'Espagnol trompait finalement Oblak après un nouveau beau mouvement brugeois. Par la suite, les Blauw en Zwart ont beaucoup réculé et les Colchoneros ont pu se créer plusieurs situations dangereuses. On pensait que les Madrilènes allaient réduire la marque mais Griezmann manquait son penalty... avant que quelques secondes plus tard, son but ne soit annulé pour hors jeu.

Dans l'autre rencontre du groupe, Porto mène 1-0 face au Bayer Leverkusen. Dans les autres groupes, Liverpool mène 2-0 face aux Rangers grâce notamment à un magnifique coup franc d'Alexander-Arnold, Naples étrille l'Ajax (1-6), l'Inter mène face au Barça dans le choc de cette journée et il n'y a toujours pas de but entre Francfort et Tottenham.