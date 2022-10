Deux boulettes et un carton rouge en 23 minutes : le match catastrophique d'Adan en Ligue des champions

Certaines rencontres deviennent parfois des souvenirs que l'on désire oublier à vie. Malgré sa longue expérience, Antonio Adan risque malheureusement de toujours se remémorer son déplacement au Vélodrome. Ses équipiers avaient fait pourtant le plus dur en ouvrant le score après 50 secondes mais le portier de 35 ans a remis Marseille dans le match.

Le gardien a d'abord trop tardé à dégager le ballon et Alexis Sanchez en a profité pour le contrer et égaliser. Trois minutes plus tard, sa mauvaise relance a permis à Guendouzi de décaler Clauss, le passeur décisif, qui a pu centrer pour Harit qui a mis l'OM aux commandes de la rencontre.

A la 23e minute, Adan a parachevé son oeuvre en touchant le ballon hors de la surface et en se faisant exclure.

"plus le joueur est expérimenté, meilleure est sa capacité d'auto-critique" a tempéré Ruben Amorim, son entraîneur. S'il a cette carrière, c'est parce qu'il a fait beaucoup d'auto-critique. Adan nous a sauvé plusieurs fois dans le passé, je n'ai pas besoin de lui parler. Il va travailler plus, mais nous devons tous nous améliorer. Ce sont des soirées comme ça qui nous font progresser."

Le son de cloche était totalement différent pour les spectateurs.