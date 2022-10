"Ce type n'est pas humain": le cyborg Haaland continue d'affoler les compteurs

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Manchester City. Le collectif continue d'infliger les raclées à ses adversaires tandis que leur attaquant empile les buts comme des perles. Cette fois, c'est Copenhague en a fait les frais. En 32 minutes, le Norvégien a inscrit deux goals à ses victimes du jour. De leur côté, les Danois peuvent (un peu) remercier Guardiola d'avoir sorti le cyborg à la mi-temps. Ce qui ne leur a pas empêché d'encaisser un cinglant 5-0.

Une scène traduira mieux qu'un grand discours les performances XXL de Erling Haaland sur les prés. Après la rencontre, Jack Grealish a expliqué avoir ri avec le portier adverse. "Quand je suis revenu après l'un de ses buts, le gardien m'a dit quelque chose: 'Ce type n'est pas humain'. Je lui ai répondu que je confirmais", a-t-il expliqué, amusé. "C'est un joueur incroyable. Pourtant, il est tellement humble. C'est un réel plaisir de partager un vestiaire et de jouer avec lui. J'espère sincèrement qu'il pourra poursuivre sur cette forme et nous amener vers la gloire."

Après son deuxième but, Pep Guardiola a également eu une réaction explicite. Le Catalan s'est retourné vers son banc en se demandant quel joueur ils avaient recruté cet été. Après la rencontre, il a également expliqué pourquoi il avait remplacé son numéro neuf à la pause. "Erling a joué beaucoup de minutes", a-t-il commencé. "Le match était sous contrôle et Cole Palmer est un excellent jeune qui avait des fourmis dans les jambes. Si le score avait été serré, Erling aurait continué à jouer. Nous avons un groupe de 20 joueurs et on aura besoin de tout le monde. Cela valait mieux qu'Haaland se repose pour affronter Southampton. L'an dernier, nous n'étions pas capables de les battre. Il pourra donc nous aider."

Après 12 rencontres, il a déjà inscrit 19 buts toutes compétitions confondues. Si on enlève son premier match en Community Shield, il est décisif toutes les 39 minutes et 30 secondes depuis le début de la saison. Les Saints peuvent donc effectivement trembler.