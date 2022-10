Enorme collision entre l'Allemand Rudiger et le gardien du Shakhtar lors du nul (1-1), en Ligue des Champions.

Goal, collision et tête en sang : la spectaculaire action de Rudiger pour arracher le nul avec le Real Madrid (VIDEO)

Mardi soir, Eden Hazard et ses coéquipiers affrontaient le Shakhtar Donetsk, délocalisé dans le stade de Varsovie. Premier de son groupe, le Real a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League.

Titulaire, Eden Hazard avait l'occasion de remonter la pente à quelques semaines du Mondial. Malheureusement sa prestation a été vivement critiquée par les médias espagnols. Il a été remplacé à la 57e, par le Brésilien.





Menés 1-0 en début de seconde mi-temps, les troupes d'Ancelotti ont arraché un nul dans les arrêts de jeu. Sur un centre millimétré de Toni Kroos, son compatriote Antonio Rudiger envoie le ballon de la tête dans les filets de Trubin.

Cependant, Rudiger n'ira pas célébré son but suite à un contact violent avec Trubin. Le gardien ukrainien est sorti comme un boulet de canon et n'a pas raté le défenseur madrilène. Les poings en avant, Trubin a percuté le visage de Rudiger de plein fouet. L'Allemand est tombé chaos, le nez explosé et en sang, le gardien lui aussi est complètement sonné.