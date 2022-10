"Au bord du gouffre", "perte de prestige", "une nuit de souffrance": la presse espagnole dézingue le Barça, au bord de l'élimination en Ligue des Champions

Après la défaite face à l'Inter la semaine dernière, le FC Barcelone n'avait pas le droit à l'erreur ce mercredi lors de la rencontre retour : les Catalans devaient s'imposer à tout prix pour ne pas se mettre en position (très) délicate pour la suite de la compétition. Mais, malgré l'ouverture du score de Dembélé en première mi-temps, les Blaugranas n'ont pu faire mieux qu'un partage 3-3, arraché dans les derniers instants, face aux Italiens. Si ce n'est pas encore mathématique, il est fort probable que le club espagnol ne passe pas l'hiver en Ligue des Champions.

Bien évidemment, la presse espagnole a commenté la nouvelle contre-performance catalane en Ligue des Champions. "Au bord de la catastrophe", titre ainsi AS dans son édition de jeudi, "le projet de Xavi reçoit un coup très dur à quatre jours du Clásico."

"Deux erreurs de Piqué et Busquets, deux leaders, semblent entériner l'élimination dans laquelle le Barça perd non seulement du prestige, mais serait également un gros coup économique pour l'institution", ajoute AS.

Dans sa une, Marca ajoute que le Barça est "au bord du gouffre chaque année", faisant référence à l'élimination précoce de l'année dernière. "Il n'y a pas eu de soirée magique au Camp Nou car le Barça n'a pas battu l'Inter."

Cette soirée qui devait amorcer le décollage du Barça dans cette Ligue des Champions s'est transformée en cauchemar : "Ce fut une nuit de souffrance", ajoute Marca, "les hommes d'Inzaghi ont laissé les Catalans au bord du précipice et le cauchemar de rejouer en Europa League comme l'an dernier semble bien réel. Mathématiquement, les Blaugranas ont encore des chances de continuer en Ligue des Champions. Mais celles-ci sont minimes, très minimes."

En effet, le Barça n'a plus son sort entre les mains et doit compter sur deux faux-pas de l'Inter face au Bayern Munich en déplacement et surtout face au Viktoria Plzen à domicile. "Barcelone attend donc un miracle. Personne dans le club catalan, ni Xavi, ni le conseil d'administration, ne s'attendait à autant souffrir dans cette phase de groupes et le club était certain de passer au tour suivant", conclut Marca, précisant que dans son budget, le club catalan prévoyait d'accéder au minimum aux quarts de finale de la compétition. Une élimination précoce pourrait laisser un trou de 25 millions dans les caisses.

Si la plupart des quotidiens sportifs espagnols mettent l'accent sur la probable élimination du Barça, le journal Sport se veut lui un peu plus optimiste, pointant que le club catalan est "toujours en vie par miracle" après l'égalisation de Robert Lewandowski dans les arrêts qui laisse un mince espoir aux Blaugranas de se qualifier.

Mundo Deportivo pointe également la persévérance des Catalans : "Dans une fin à couper le souffle et incontrôlée, deux buts de Lewandowski gardent le Barça avec un fil de vie en Ligue des champions dans une réaction de cœur après une seconde mi-temps totalement dominée par les Italiens." Mais dans son édito, le rédacteur en chef du journal, Santi Nolla, est nettement moins élogieux : "Le Barça européen est une catastrophe. C'était le cas l'an dernier et cette année, après le partage contre l'Inter, les Catalans retrouveront à nouveau l'Europa League, alors que les attentes du nouveau projet étaient de remporter la Ligue des Champions. Le Barça a vécu dans l'euphorie (de son mercato gargantuesque), mais loin de la réalité. Le projet européen actuellement s'assimile à un écran de fumée, sans consistance. Seul Lewandowski donnait hier l'impression d'être un joueur européen de haut niveau. "

"Piqué à joué l'un de ses pires matchs en tant que Blaugrana"

La presse espagnole semble unanime pour affirmer que la défense catalane a été le gros point faible de la soirée. "Le partage face à l'Inter a montré une nouvelle fois les lacunes du Barça en Ligue des Champions et confirmé que le Camp Nou n'est plus le bastion européen qu'il était les saisons précédentes", analyse Mundo Deportivo.

Symbole de ce désastre, Gérard Piqué a été particulièrement visé : "Mauvais", lance laconiquement AS, "l'un de ses pires matchs en tant que Blaugrana. Lent, à court d'idées, tout le temps dépassé. Il est certain que nous sommes confrontés au déclin de l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Au Camp Nou, il a signé son épilogue. Sa carrière touche à sa fin. Deux des trois buts de l'Inter sont de sa faute."

Les commentaires n'ont guère été plus élogieux de la part de Sport qui estime qu'il s'agit d'un "match de plus où il n'était pas bon. A fait une grosse erreur sur le premier but de l'Inter. À partir de là, il a été dépassé."

"La situation de Piqué est très compromise à Barcelone. Xavi l'a déjà prévenu qu'il devait prouver qu'il méritait de jouer. Chaque match est un examen pour celui qui était intouchable au cours de la dernière décennie", analyse de son côté Marca, "son erreur sur le premier but de l'Inter était monumentale. D'abord, il annule le hors-jeu de par sa position, mais il a surtout laissé passer le ballon alors que Barella se trouvait derrière lui. Le match d'hier pourrait être un tournant pour Piqué. Il a donné toutes les raisons à Xavi de ne plus le faire jouer et le public a fini par le siffler."