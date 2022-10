Les trois jolis records battus par Salah en Ligue des Champions contre les Rangers

Les Reds n'ont fait qu'une bouchée des Rangers, ce mercredi soir. Ils se sont imposés 1-7 grâce à des buts de Firmino (2), Darwin (1), Elliott (1) et Salah (3).

Ce dernier n'a pas fait dans la dentelle. Il a été l'auteur d'une montée au jeu qu'on peut qualifier de tonitruante puisqu'il a transformé ses neuf touches de balles en quatre frappes cadrées et trois buts.

On dispute la 68ème minute de jeu quand Jürgen Klopp fait monter l'Egyptien en lieu et place de Darwin Nunez. Liverpool mène alors 1-3 et n'est guère inquiété par les Ecossais. Il n'aura fallu que huit petites minutes de jeu à Mo Salah pour trouver le chemin des filets suite à une hésitation au sein de la défense des Rangers.

Quatre minutes plus tard, Mo Salah se joue des défenseurs et place le cuir hors de portée McGregor pour signer son doublé. Et il n'en restera pas là puisque moins de 60 secondes plus tard, il s'offrait un troisième but, battant le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions.

Le précédent détenteur du record se nommait Bafé Gomis, qui avait inscrit 3 buts en ... 7 minutes (44', 48', 51') lors de la victoire de l'Olympique lyonnais sur la pelouse du Dynamo Zagreb en 2011. Ce soir-là, le Français avait d'ailleurs inscrit un quadruplé.

Mais ce n'est pas tout. Outre ce record, Mo Salah est devenu grâce à ses 43e, 44e et 45e réalisations en Ligue des Champions, le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a ainsi dépasser Didier Drogba, ancien attaquant de Chelsea.

Et enfin, Mo Salah est également devenu le meilleur buteur pour un club anglais au sein de cette compétition.

Pas si mal en seulement neuf touches de balle.