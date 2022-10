Rafa Silva s’offre un but incroyable face à la Juventus en Ligue des Champions (VIDEO)

Benfica réalise une phase de poules de la Ligue des Champions exceptionnelle. Après quatre matchs et malgré un groupe compliqué, les Lisboètes n’ont pas encore connu la défaite. Et ce ne sera sans doute pas le cas ce mardi soir face à la Juventus.

Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, Benfica menait déjà 3-1 avec notamment un but extraordinaire de Rafa Silva. Sur une contre-attaque des Aigles, João Mario, décalé sur le côté droit, envoie un centre un ras de sol parfait vers son équipier portugais. Mais plutôt que de pousser tranquillement le ballon au fond des filets, Rafa Silva s’est permis une petite folie en tentant (et réussissant) une madjer, reprenant le ballon derrière son pied d’appui.

Un but qui fera sans aucun doute le tour des réseaux sociaux.