Avec un but de Lukaku, l'Inter Milan l'emporte contre Plzen, se qualifie et élimine le Barça

Après deux mois d'absence à cause d'une gêne à la cuisse gauche, Romelu Lukaku a fait son retour en compétition lors de la victoire 4-0 de l'Inter Milan en Ligue des Champions face au Viktoria Plzen. Monté au jeu en fin de match (83e), le Diable Rouge a inscrit le quatrième but (87e) des Interistes (10 points, 2e), qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale puisqu'ils ont pris le meilleur sur le FC Barcelone (4 points) lors des confrontations directes. Plzen a subi sa cinquième défaite. Pour battre le champion de République tchèque, Simone Inzaghi a préféré Francesco Acerbi et Federico Dimarco à Stefan De Vrij et Robin Gosens et a aligné Alessandro Bastoni et Denzel Dumfries, qu'il avait préservés en championnat. Devant, le coach milanais a fait confiance au duo Edin Dzeko-Lautaro Martinez.

Les Interistes, qui ont directement pris leurs quartiers devant la surface adverse, ont dû patienter avant de voir leur forcing récompensé. Jindrich Stanek a retardé l'échéance en repoussant deux tentatives de Dimarco (25e, 26e). Le gardien du Viktoria n'a rien pu faire lorsque Henrikh Mkhitaryan a repris de la tête un centre de Bastoni (35e, 1-0). Peu après, il s'est retrouvé désemparé lorsque Dimarco a placé le ballon devant le but pour Dzeko (42e, 2-0)

Après la pause, les Tchèques ont été menaçants pendant quelques minutes avant de souffrir tant et plus. Sur passe de Lautaro, Dzeko a signé un doublé (66e, 3-0). Enfin, sur une combinaison avec Joaquin Correa, Lukaku a signé son retour après avoir manqué douze matches d'un puissant tir du gauche (87e, 4-0).

Ce retour à la compétition est de bon augure pour le joueur, revenu à l'Inter cet été après une saison à Chelsea, mais aussi pour l'équipe nationale belge à un mois du Mondial 2022 au Qatar. Lukaku n'avait plus joué depuis le 26 août, soit douze matches manqués.