La folie du groupe D va s'achever ce mardi soir : "Ça sera le match de l'année"

Le scénario du match entre Tottenham et le Sporting Lisbonne a résumé à lui seul le caractère délirant qui entoure le groupe D. Rapidement menés par les Portugais, les Anglais se voyaient rétrogradés à la 3e place. Jusqu'à l'égalisation de Bentacur à dix minutes du terme qui les a remenés en tête. Les Spurs pensaient même arracher la victoire et leur qualification dans les arrêts de jeu.. jusqu'à l'intervention de la VAR, qui a pris plus de deux minutes avant de décider l'annulation du but pour une position de hors-jeu qui semble encore contestable aujourd'hui. De quoi rendre fou furieux Antonio Conte, exclu dans la foulée par l'arbitre Danny Makkiele.

L'épilogue du groupe le plus fou de cette édition de la Ligue des champions a donc été reporté d'une semaine. Qui de Tottenham (8 pts), le Sporting Portugal (7), Francfort (7) ou Marseille (6) décrochera l’une des deux premières places ? Chaque équipe a encore son sort entre les mains. Il suffit à Tottenham et au Sporting de ne pas perdre ; à Francfort et l’OM de l’emporter.

"Nous sommes heureux d'avoir ce dernier match", commente Oliver Glasner, l'entraîneur de Francfort qui se déplace à Lisbonne. "Nous ne comptons que sur nous-mêmes, nous jouerons pour gagner et nous ne nous informerons pas de ce qui se passe dans l'autre rencontre. Nous ne dépendons de personne, nous pouvons le décider nous-mêmes."

Virtuellement qualifié grâce à sa deuxième place acquise avec une meilleur différence de buts, le Sporting a l'avantage de pouvoir se contenter d'un partage. "C'est vrai qu'on peut compter sur deux résultats, et au final on peut s'adapter en conséquence, mais en début de match ce serait une erreur d'y penser", estime Ruben Amorim qui rêve de faire du Sporting le troisième club portugais qualifié pour les huitièmes de finale, après le Benfica et Porto.

En parallèle, Tottenham se déplace au Vélodrome de Marseille où tous les espoirs sont permis. "On vient du 4e chapeau, on était les outsiders et c'est beau de pouvoir jouer un match décisif dans un groupe très difficile", se réjouit le coach phocéen Igor Tudor. "Ça sera le match de l'année parce qu'il a une importance particulière. Avec une victoire, on passe. Et ce serait incroyable compte tenu des dernières campagnes du club en Ligue des Champions."

Les Marseillais auront l'avantage d'évoluer devant leur public et sans Antonio Conte sur le banc adverse, à cause de son expulsion mercredi dernier. "Antonio a un bon impact sur l'équipe quand il est sur le banc. Donc c'est plutôt bien, espérons-le", positive Igor Tudor. "Cela change beaucoup", admet Cristian Stellini, l'adjoint de Conte qui devra assurer l'intérim. "La présence d'un entraîneur comme Conte, aussi bien avant que pendant le match est tout simplement indispensable. Surtout dans un match difficile comme celui-ci où ça va être intense jusqu'au coup de sifflet final."

De quoi pimenter encore un peu davantage cette soirée qui s'annonce riche en rebondissements.