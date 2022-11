Le superbe but de Chancel Mbemba pour lancer Marseille vers la qualification (VIDEO)

L'ancien joueur d'Anderlecht est arrivé à Marseille cet été. Coût de l'opération ? Zéro euro, puisqu'il était libre de tout contrat. Du moins si on exclut la traditionnelle prime à la signature et son salaire confortable.

Le Congolais est rapidement devenu un cadre de Tudor. Au delà d'une exclusion à Tottenham lors de la première journée de Champions League, il réussit presque un sans faute depuis son arrivée. Avec déjà trois buts à son actif, dont deux en C1. Le dernier en date est arrivé au meilleur des moments puisqu'il a ouvert le score pour l'OM face à Tottenham, juste avant la mi-temps. Mettant ainsi son équipe sur la voie de la qualification pour les huitièmes de finale.

Un superbe but de la tête, sur lequel on a l'impression que le défenseur est resté dans les airs pendant une éternité pour smasher le ballon et tromper Lloris.