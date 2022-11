Les Glasgow Rangers sont devenus la pire équipe de l’histoire de la Ligue des Champions

Tombeur de l’Union Saint-Gilloise au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions en août dernier, les Glasgow Rangers n’ont pas réussi leur retour dans la phase finale de la Ligue des Champions après treize ans d’absence. Finalistes malheureux de la dernière Europa League, les Écossais sont la risée de l’Europe.

En effet, les hommes de Giovanni van Bronckhorst n’ont récolté aucun point dans leur groupe avec Naples, Liverpool et l’Ajax. Un zéro sur dix-huit qui fait mal, mais qui est loin d’être inédit depuis la création de la compétition en 1992. Même cette saison, les Écossais ne sont pas seuls : dans le groupe C, le Viktoria Plzen a également perdu ses six rencontres.

Les deux formations sont devenues les 23e et 24e équipes dans l'histoire de la Ligue des Champions à réaliser le plus mauvais bilan possible. Mais là où les Rangers se détachent, c’est au niveau de la différence de buts. Le club écossais a terminé la phase de groupe avec une différence de buts de -20 (22 buts encaissés pour 2 buts marqués). Aucun club n’a fait pire depuis la création de la coupe aux grandes oreilles. Les lourdes défaites face à l’Ajax (4-0) et Liverpool (1-7) n'ont clairement pas aidé les Écossais.

-20 - Rangers’ goal difference of -20 is the worst for a side that lost all six group stage games in the UEFA Champions League in the competition’s history (F2, A22). Obliterated. — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2022

Les Tchèques de Plzen grimpent directement à la deuxième place de ce classement particulier avec une différence de buts de -19, à égalité avec le Dinamo Zagreb, qui avait le même bilan lors de la saison 2011-2012. Le club croate est d’ailleurs le seul club à n’avoir récolté aucun point au cours de deux campagnes différentes.

Au cours de l’histoire de la Ligue des Champions, deux clubs belges ont réalisé un 0 sur 18 : Anderlecht en 2004-2005 et le Club Bruges en 2016-2017. Mais les deux formations belges avaient fait "mieux" que les Rangers au niveau de la différence avec respectivement -13 et -12. Les Mauves se trouvaient dans un groupe avec l’Inter, le Werder Brême et Valence alors que les Brugeois étaient aux prises avec Leicester, Porto (déjà) et le FC Copenhague.

Les 24 équipes avec 0 point au terme de la phase des groupes de la Ligue des Champions :