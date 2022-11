Une finale entre Milan et Salzbourg, un choc entre le PSG et la Juventus : suivez le multilive de la Ligue des Champions dès 21h

Ce mercredi, c’est la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions pour les équipes des groupes E à H. Avec un peu de suspense dans tous les groupes.

En début de soirée, le Real Madrid va devoir assurer sa première place du groupe F face au Celtic. Les Merengues n’ont pas trop le droit à l’erreur car dans le même temps, Leipzig affronte le Shakhtar Donetsk avec l’intention de détrôner les Madrilènes.

À 21h, six autres rencontres sont au programme. Dans le groupe E, Chelsea est assuré de terminer premier du groupe. Les Blues affrontent donc le Dinamo Zagreb pour l’honneur, eux qui avaient perdu lors de la rencontre aller face aux Croates et qui voudront certainement prendre leur revanche. En revanche, la rencontre entre l’AC Milan et Salzbourg aura une tout autre importance : le vainqueur prendra la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale.

Dans le groupe G, les enjeux sont limités puisque Manchester City est assuré de terminer premier du groupe et le Borussia Dortmund deuxième.

Enfin le choc de la soirée aura lieu dans le groupe H : Juventus – PSG. Pour les Parisiens, l’enjeu est simple : assuré la première place du groupe. En cas de défaite des Français, Benfica pourrait rafler la mise en cas de (large) victoire face au Maccabi Haifa.