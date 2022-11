Quel adversaire pour Bruges ? Suivez le tirage au sort des huitièmes de finale de Champions League en direct dès midi

Les Brugeois voudront éviter le Bayern Munich, leur adversaire le plus probable.

Le FC Bruges, auteur d’une superbe phase de groupes, a toutefois échoué dans sa quête de la première place – et donc du statut de tête de série pour le tirage au sort – lors des deux dernières journées. Un échec qui pourrait lui coûter cher puisque le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea et le Real Madrid font notamment partie de ses adversaires potentiels… au contraire du PSG et de Liverpool, eux aussi deuxièmes de leur groupe.

Au jeu des restrictions (une équipe ne peut pas affronter une autre équipe du même pays, ni une équipe qu’elle a affrontée en phase de groupes), le FC Bruges a plus de chances de tomber sur le Bayern Munich que sur n’importe quel autre adversaire.

Suivez le tirage au sort de Champions League en direct dès midi :