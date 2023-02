Kylian Mbappé, la présence qui change tout pour affronter le Bayern Munich

Benzema, Mbappé et Messi sont les trois finalistes pour le titre de Joueur de l'année

(Belga) Les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé et l'Argentin Lionel Messi sont les trois finalistes pour le titre de Joueur de l'année attribué dans le cadre des The Best FIFA Football Awards, a communiqué la fédération internationale de football vendredi.