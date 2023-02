Champions Club : Antonio Conte doit-il rester en Ligue des champions ?

Antonio Conte et Tottenham auront droit à un bon test face à l’AC Milan ce mardi soir. Du côté de Londres, le tacticien italien est de plus en plus décrié, d’autant plus après la claque subie face à Leicester le week-end dernier. Alors, Antonio Conte stop ou encore à Tottenham ? C’est l’objet de notre débat du jour entre Jonathan Lange et Thomas Chatelle dans le Champions Club.

Revivez l’émission en intégralité :