Ce qui pourrait changer la donne côté parisien, c’est le retour de Kylian Mbappé. Blessée à la cuisse gauche, la star française fait finalement partie du groupe parisien. Même si Christophe Galtier a encore émis des doutes sur sa participation à la rencontre, cette présence passe mal côté allemand. La presse outre-Rhin estime que le PSG a bluffé concernant la blessure de son prodige.

”Alors juste du bluff après tout ?”, titrait Sport Bild ce lundi à l’annonce de la sélection alors que pour Die Welt, “la partie de poker continue” jusqu’à l’annonce du onze de base parisien. Les Allemands rappellent toutefois que Julian Nagelsmann n’était pas tombé dans le panneau concernant Mbappé puisqu’il avait rapidement émis des doutes sur sa blessure : “Je ne crois pas qu’il sera absent. Je ne sais pas ce qu’il a, ce qu’il y a d’indiqué sur le site internet est vague. Je me prépare pour le match comme s’il allait jouer”, avait-il expliqué la semaine dernière.

Des doutes qui avaient mis l’entraîneur parisien en colère : “Ce n’est pas le style du club et pas du tout mon style. Je n’ai pas à répondre à ça”, avait-il lâché de manière cinglante.

Sauf que, pour la presse allemande, la présence de Mbappé est la preuve que les Parisiens ont bluffé. Dès lors, pour Sport Bild, “Christophe Galtier doit présenter ses excuses à Julian Nagelsmann, qui avait soupçonné le bluff au préalable et s’était fait agresser par son collège.”

La presse allemande n’est pas totalement confiante

Si le PSG est au bord de la crise, après les résultats décevants des dernières semaines, cela ne va pas beaucoup mieux du côté bavarois. Certes, le Bayern sort de trois victoires consécutives mais sans briller dans le jeu. “Cela se voit, l’ambiance est extrêmement tendue, le Bayern est en ébullition pour Paris”, a écrit le Bild.

”La pression d’avant match est énorme après quelques performances mitigées de l’équipe de Nagelsmann, l’accent est mis sur l’entraîneur, le match est un indicateur”, a de son côté souligné Die Welt.

Le journal allemand ne s’est pas non plus privé d’une petite pique à l’adresse des Parisiens : ils ont calculé les dépenses faites par le club français ces dernières années – “Le PSG a perdu 389 millions d’euros la saison dernière. Et le club vient d’établir un nouveau record mondial de salaires. Cela n’inclut même pas le nouveau contrat de Kylian Mbappé, qui vaut chaque année une somme à trois chiffres d’un million” – pour arriver à la conclusion suivante : “De plus en plus d’argent pour de moins en moins de performances”.

Ce choc PSG – Bayern Munich est bel et bien lancé.