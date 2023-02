Le PSG a perdu beaucoup à la Coupe du monde : “Messi s’en fout de gagner la Ligue des champions avec les Parisiens”

Le choc de cette première soirée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est sans aucun doute le match entre le PSG et le Bayern Munich. Pourtant, depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, les Parisiens n’y sont plus. Que ce soit Messi, Neymar ou encore Marquinhos, certains joueurs ne semblent plus concerner par les compétitions de leur club depuis la fin du Mondial. Un constat qui pourrait coûter cher aux Parisiens face aux Bavarois.

À lire aussi