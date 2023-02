”Un miracle”, "Trop de lacunes", Neymar et Donnarumma pris pour cible : le PSG est dans les cordes après la défaite contre le Bayern

À lire aussi

L’Equipe, lui, se questionne sur ce PSG : “Coman s’en remettre ?” titre le journal avec un jeu de mots pour l’unique buteur du soir, formé au Camp des Loges. D’habitude très critiques, nos confrères estiment que le PSG aurait bien pu l’emporter. Pour nos confrères, un homme peut tout changer : “Puni par le Bayern pour ne pas avoir été assez entreprenant, le PSG se rendra à Munich, le 8 mars, en position inconfortable. Mais, avec le retour de Kylian Mbappé, tout reste possible.”

Pour le Parisien, “Paris a manqué sa première manche”. Dans ses pages, le journal évoque plusieurs statistiques pour parler de cet état de fait. “Cantonné dans son camp en première période, le PSG n’a tiré qu’une seule fois en première période, contre neuf tentatives décomptées du côté bavarois.” Surtout, c’est la mauvaise série qui inquiète : “Paris n’avait plus perdu trois fois de suite depuis douze ans. Et en 2023, il a déjà concédé plus de revers que pendant toute l’année 2022.”

Le journal francilien a également donné la parole à Alain Giresse. Ce dernier n’a pas manqué de fustiger la prestation de Neymar. “Il en a encore trop fait. Ça manque de simplicité. C’est toujours pareil. Il a du mal à faire la différence sur les un-contre-un. Si, en plus, il y a des ballons perdus bêtement…” a expliqué l’ancien coach de Paris.

Autre joueur taclé : Donnarumma. Pour certains, le portier italien est plus qu’en faute sur l’unique but de la rencontre où il ne se couche pas directement. “Son équipe n’avait pas besoin qu’il se loupe lors de ce match. L’Italien s’est pourtant raté sur la reprise de Coman”, estime par exemple L’Equipe avec la note de 4. On est encore plus sévère avec lui dans la Botte. “Donnarumma, quelle erreur !” , titre le Corriere dello Sport. Tout comme la Gazzetta dello sport. “Après les erreurs de l’an dernier au Bernabeu, le gardien italien risque à nouveau de coûter cher aux ambitions du PSG en Europe. C’est vrai que Gigio se rachète tout de suite après avec deux coups très forts sur Choupo-Moting et Pavard, mais sur la balance c’est quand même une grave erreur”, écrit le quotidien rose.

Dans les journaux allemands, on est content de cette victoire. Même si on est conscient qu’elle n’assure pas encore la qualification. “Le FC Bayern s’est imposé 1-0 à Paris en huitième de finale aller et s’est mis en position de force”, commence Kicker. “Aucun des deux grands clubs ne s’est montré vraiment en forme ces derniers temps. Et cela s’est ressenti dans le premier duel de huitièmes de finale entre les deux géants.”