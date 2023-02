Aggression d'un supporter de Manchester City : Pas de peine effective pour les auteurs

Un supporter de l'équipe adverse lui avait arraché son écharpe aux couleurs du club anglais alors que les deux hommes se trouvaient dans la boutique installée sur l'aire d'autoroute. Le fan brugeois avait emporté l'écharpe dehors. Une altercation s'en était suivie sur le parking, impliquant d'autres supporters de Bruges. La tête du sexagénaire avait violemment heurté le sol durant l'agression. La victime était restée plusieurs jours dans le coma.

La police avait interpellé cinq personnes. Trois d'entre elles avaient été inculpées de négligence coupable. Elles ont finalement été condamnées à 90 heures de peine de travail et à une amende de 8.000 euros avec sursis. L'auteur de l'agression et du coup qui a mis à terre la victime et l'autre personne à l'origine de l'altercation en ayant volé l'écharpe ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis.