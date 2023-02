L’énorme erreur de Courtois qui permet à Salah de doubler la mise (VIDEO)

Être à son meilleur niveau lors des rendez-vous les plus importants, c’est la marque des plus grands. Pourtant, Thibaut Courtois n’a pas su le faire ce samedi. Contre Liverpool, le portier des Diables rouges a commis une énorme erreur qui a offert une occasion en or à Mohamed Salah pour permettre à son équipe de marquer son deuxième but de la soirée. Sans le vouloir, la pieuvre a touché le ballon du genou, ce qui a permis à l’Égyptien de tenter sa chance directement alors que Courtois était déséquilibré.