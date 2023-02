Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia réalisent une saison historique.

Osimhen et Kvaratskhelia, la paire napolitaine touchée par la grâce

En les voyant se mouvoir et dribbler avec l’élégance d’un danseur étoile ; passer et finir les actions avec la finesse d’un aquarelliste ; faire grimper les chiffres et enchaîner les performances avec la maîtrise d’un virtuose, certains se frottent parfois les yeux...