Ancelotti savoure la grosse prestation de ses joueurs: "On sait garder la tête froide"

L'Italien était satisfait de la réaction des siens: "On a beaucoup souffert au début. On ne peut pas commencer des matchs comme ça. Heureusement cette équipe sait garder la tête froide. On a été très efficaces devant et à chaque fois qu'on a réussi à se sortir du pressing de Liverpool, on a été capables de se créer des occasions. Rodrygo, Vinicius et Karim (Benzema) étaient très affûtés et concentrés ce soir. J'ai essayé de jouer différemment ce soir par rapport à la finale (de l'an dernier, NDLR) parce que c'est une rencontre aller-retour et marquer ici était important, on a fait le pari d'être menaçants devant. On est très heureux de gagner si largement ici avec une prestation qui montre que l'équipe s'améliore. (Sur ce qu'il a pensé à 2-0) J'ai repensé au match (aller) contre Manchester City en demi-finale, l'an dernier. On était menés 2-0 après 14 minutes cette fois contre 11 minutes (à City), donc on s'améliore".