Ligue des Champions : Manchester City sans De Bruyne face à Leipzig, Lukaku titulaire avec l’Inter face à Porto ? (Direct à 21h)

La Ligue des Champions continue ce mercredi avec les deux derniers huitièmes de finale aller au programme. Et deux affiches alléchantes. D’un côté, Manchester City se déplace à Leipzig dans un duel qui sent la poudre. D’autant que les Citizens se déplacent en Allemagne sans leur maître à jouer Kevin De Bruyne. Une tuile de taille pour Pep Guardiola et ses hommes.