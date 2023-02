Face à Leipzig, Manchester City n'était pas digne d’un vrai favori

À lire aussi

En réalité, la prestation des Citizens a dépendu de celle de Leipzig, qui a vécu deux mi-temps diamétralement opposées. Comme si elle était pétrifiée par l’ampleur de l’événement, la formation de Marco Rose a semblé avoir perdu l’essence même de son jeu en première période, avec notamment un contre-pressing totalement désorganisé et un manque d’énergie.

Assez apathiques, les Allemands ont plutôt passé leur temps à regarder les Anglais jouer au ballon en bouchant les trous au maximum. Mais Manchester City n’en a pas forcément profité. Les problèmes récurrents des dernières semaines autour d’Erling Haaland n’ont d’ailleurs pas été résolus. Isolé au milieu de la défense adverse, le Norvégien n’a que trop rarement été mis en position favorable.

Le buteur de City a paradoxalement lui aussi subi la large domination du cuir de son équipe (75 %). Les ballons ont surtout transité latéralement, dans un rythme assez lent, en attendant de pouvoir percer les lignes allemandes. Il a d’ailleurs fallu une grossière perte de balle de Schlager pour que Grealish amène enfin de la verticalité, dans l’axe, et que Mahrez ouvre le score (27e : 0-1).

Et lorsque Leipzig s’est totalement ressaisi en seconde période, City a été incapable de faire à nouveau la différence. Le réveil des Allemands a en effet coïncidé avec une nette baisse d’intensité des Citizens qui ont dû s’en remettre à leur défense et leur gardien à plusieurs reprises, avant de finalement céder sur une tête de Gvardiol (70e : 1-1).

En délicatesse en Premier League, les Sky Blues rentrent à Manchester avec encore davantage de doutes. Guardiola (qui n’a effectué aucun changement !) devra rapidement apporter les corrections nécessaires pour relancer sa machine. Et cela pourrait passer par un retour en forme de Kevin De Bruyne (absent pour cause de maladie), dont les inspirations, la verticalité et la recherche de la profondeur a clairement manqué à son équipe. Et surtout à Haaland..