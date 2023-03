Mauvaise nouvelle pour le PSG: le Bayern Munich pourra compter sur Sadio Mané en Ligue des champions

Monté au jeu à la 78e, l'attaquant sénégalais espère cette fois débuter le duel face à Stuttgart samedi. Par contre, Leroy Sané a rejoint l'infirmerie. "Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux", a expliqué l'international sénégalais à Sport Bild. "Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Le club s'est très bien occupé de moi. Le match aller contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le retour a toujours été dans ma tête."