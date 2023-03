Bienvenue au Paris Saint-Mbappé, le club où Kylian est devenu le patron

Son sourire en disait long samedi soir lorsque, brassard autour du bras, il a inscrit son 201e but au PSG pour détrôner le record d’Edinson Cavani. “Si on m’avait dit que je marquerais un but avec le brassard de capitaine pour battre le record, je ne l’aurais pas cru”, a alors confié Kylian Mbappé au micro de Canal +, qui assume à la fois sa soif de statistiques et de pouvoir, ses deux grandes obsessions.

Il y a quelques mois, lorsque le Français a refusé les avances du Real Madrid pour finalement prolonger à Paris, il désirait déjà s’affirmer davantage au sein du club en réclamant notamment des renforts bien précis, tout en recevant les clefs du projet sportif, devant Lionel Messi et surtout Neymar. Le journal espagnol Marca avançait d’ailleurs que le départ de Neymar était l’une des demandes de Mbappé lors de sa prolongation.

C’est donc avec un supposé sentiment de trahison, face à certaines “promesses non-tenues”, que le prodige de Bondy a passé la première partie de saison. L’attaquant n’a cessé d’enchaîner les grosses performances (19 buts avant la trêve de la Coupe du monde), mais son attitude paraissait plus en retrait.

Transformé depuis le Qatar

L’échec en finale du Mondial avec les Bleus aurait pu le crisper encore davantage. Mais au contraire, le joueur a repris les entraînements seulement deux jours après son retour du Qatar pour utiliser cette déception et la transformer en motivation. Et c’est son comportement général qui a évolué positivement.

Parfois critiqué pour son égoïsme devant les buts et sa volonté d’en faire trop avec ses dribbles et ses un-contre-un, Kylian Mbappé a pris une dimension supérieure de leader altruiste désireux de tirer ses partenaires vers les objectifs communs. Comme s’il avait senti qu’il était temps de prendre les choses en main.

Plus qu’un vice-capitaine

Tel un patron en devenir, Mbappé prend de plus en plus de place à Paris. D’abord pour pousser l’équipe en montrant l’exemple au quotidien. “Kylian, c’est un joueur qui a des objectifs très clairs, et il n’arrête jamais de travailler”, témoigne son coéquipier Danilo Pereira.

guillement "Il mérite d’avoir ce brassard quand Marqui n’est pas là."

En interne, le numéro 7 parisien impose inévitablement le respect de ses coéquipiers grâce à ses performances. Mais le joueur de 24 ans prend également de la place vocalement dans le vestiaire, au milieu des Sergio Ramos, Lionel Messi, Presnel Kimpembe et du capitaine Marquinhos, tous plus âgés que lui.

Christophe Galtier lui a d’ailleurs confié le brassard pour la première fois il y a quelques semaines en Coupe de France contre Pays de Cassel, en l’absence de Marquinhos. Alors qu’un joueur comme Ramos était aussi sur le terrain. “J’avais décidé que Kylian devait être le second capitaine”, a expliqué l’entraîneur parisien. “Il est resté au PSG et il méritait d’avoir ce brassard quand Marqui n’est pas là.”

L’évolution en douceur vers le capitanat fait partie du processus lancé depuis sa prolongation, tout comme sa place de numéro 1 prise dans la hiérarchie des tireurs de penalty, devant Messi et Neymar. Et plus personne n’ose contester ces choix vu son niveau de jeu exceptionnel atteint cette saison. Même les supporters parisiens, très exigeants avec leurs stars, sont désormais à fond derrière lui alors que la relation n’a pas toujours été parfaite auparavant.

Un discours rassembleur

Dans sa communication vers l’externe, Kylian Mbappé a aussi changé son fusil d’épaule. Son leadership se traduit désormais dans son discours rempli d’une confiance et d’une détermination bien nécessaires à contrer la peur constante d’échec en Ligue des champions. “C’est un accomplissement personnel mais je suis ici pour les accomplissements collectifs”, disait-il après avoir établi son record samedi en se projettant directement vers le match retour au Bayern, en sachant qu'il n'était pas à 100% au match aller et donc cantonné à un rôle de joker. “On va à Munich pour se qualifier, on est déterminés, on a repris confiance.”

guillement "On va à Munich pour se qualifier, on est déterminés, on a repris confiance."

Lorsqu’on l’interroge sur l’incidence de la Ligue des champions sur son avenir, le joueur s’amuse désormais en répondant ironiquement, tout en réaffirmant son ambition collective. “Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin”, a-t-il répondu avec le sourire. “Je suis ici, je suis très content et je ne pense à rien d’autre que de faire les beaux jours du PSG.”

”C’est ma sixième année ici”, poursuit-il. “Je suis arrivé ici, j’étais très jeune, j’étais un gamin. J’ai progressé en tant que joueur, en tant qu’homme. J’ai vécu plein de choses ici, et d’être récompensé sur quelque chose de l’individuel, c’est top. Mais j’espère surtout qu’on va gagner des titres cette année.”

Un poids au club

Celui qui pourrait prochainement devenir le nouveau capitaine de l’Équipe de France suite aux retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane prend de l’épaisseur dans le vestiaire, mais aussi plus globalement au club. Lorsque l’équipe a battu l’OM au Vélodrome fin février (0-3), Mbappé aurait par exemple poussé pour obtenir deux jours de congé, plutôt qu’un. Et le club a accepté.

Le journal Le Parisien va encore plus loin en affirmant que la direction du PSG consulte régulièrement sa star pour certaines questions autour de la vie du groupe. Via son importance au club, ses prises de parole au sein du groupe, ses déclarations à la presse, et ses performances sur le terrain, Kyky a en tout cas remis le PSG sur de bons rails depuis quelques semaines, alors que le train a parfois frôlé le déraillement. Le doute n’est plus possible : c’est bien lui le vrai boss du PSG.