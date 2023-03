Mignolet après la débâcle brugeoise: "Le coach ? Ce sera la question de la semaine…"

Simon Mignolet a tenu un discours lucide au sortir de la débâcle lisboète : "On voulait garder le zéro le plus longtemps possible et essayer de miser sur un contre. Si on avait marqué dès le début, qui sait… Mais Benfica était meilleur que nous. On était toujours en retard, on a souffert entre les lignes et la différence de niveau était tout simplement trop importante." Intelligemment, au micro de RTL Sport, le gardien brugeois ne s'est pas positionné sur la situation du coach Scott Parker, mais ses mots disaient beaucoup, quand même : "Je crois qu'il y a des gens au-dessus qui peuvent prendre des décisions…" Suivez mon regard.