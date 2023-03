Problème et non des moindres: Kylian Mbappé était diminué pour cette première rencontre. Cinq buts en trois matchs plus tard, le voilà en pleine forme et sera l'atout numéro un des Parisiens. Il ne lui a fallu que 30 minutes à la fusée de Bondy pour mettre la pagaille dans la défense bavaroise qui est prévenue.

Le suspense est également total dans l'autre rencontre. L'AC Milan va essayer de protéger son maigre avantage d'un but du côté de Londres. Parmi les 4 Belges présents, seul Alexis Saelemaekers est susceptible d'être titularisé. En revanche, Origi devrait être le remplaçant de Giroud tandis que Diaz est de retour à 100%. Ce qui devrait reléguer De Ketelaere sur le banc.