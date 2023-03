Le mystère Richarlison, l’homme aux 30 millions d’euros par but

Quatre mois plus tard, la hype autour de Richarlison s’est toutefois bien dégonflée. En Angleterre, les fans commencent même à se moquer des statistiques catastrophiques de l’attaquant qui n’a toujours pas inscrit le moindre but pour les Spurs en Premier League. Le Brésilien a reçu le surnom de “joueur aux 30 millions d’euros par but”, en référence à ses deux uniques réalisations avec Tottenham, lors du premier match de poule de Ligue des champions contre Marseille (2-0).

Paradoxalement, les Spurs lui doivent leur présence à ce stade des huitièmes de finale puisque la qualification n’aurait pas été possible sans cette victoire face à l’OM. Mais l’on se demande tout de même comment celui qui a porté Everton la saison dernière (11 buts et 5 assists) est aujourd’hui devenu le vingtième joueur de son équipe au niveau de l’impact généré sur les actions offensives, défensives et la construction du jeu (selon les données d’Olocip Artificial Intelligence).

Arrivé avec l’étiquette de deuxième recrue la plus chère de l’histoire des Spurs, Richarlison était attendu comme le nouvel adjuvant d’Harry Kane et d’Heung-min Son pour aider le club à mettre fin à 15 années sans trophées. Son aventure a bien débuté avec ce doublé en Ligue des champions et trois assists lors de ses premières semaines en Premier League. Puis plus rien.

guillement “Avec le Brésil, il joue comme numéro 9, mais nous avons Harry Kane.”

Une blessure au mollet à la mi-octobre a coupé son élan avant le Mondial. Puis une autre à l’ischio a ralenti son retour en janvier. Depuis la reprise, il n’a ainsi pu participer qu’à huit rencontres, dont cinq en sortant du banc. Et à chaque fois dans une position excentrée ou bien derrière Kane.

”Dans son équipe nationale, il joue comme numéro 9, mais nous avons Harry Kane”, observait récemment Cristian Stellini, l’adjoint d’Antonio Conte. “Nous étions heureux quand il a joué à droite et a marqué contre Marseille. Et quand il a joué à gauche, nous étions également satisfaits de lui. Kane est un buteur qui bouge beaucoup, donc Richarlison peut aussi jouer en pointe pendant que Harry bouge.”

Avec le retour en forme de Son, Richarlison risque toutefois de devoir à nouveau se contenter d’un rôle de joker. “C’est un grand joueur, mais quand on est nouveau dans une équipe et qu’il y a des anciens, c’est difficile de s’adapter. Son avenir est entre ses mains, tout le monde peut voir à quel point il est bon”, pointe Conte, de retour sur le banc après son opération à la vésicule biliaire et qui espère que son attaquant retrouvera sa réussite lorsqu’il le fera monter en fin de match pour arracher la qualification face à l’AC Milan.