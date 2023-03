Le PSG est-il plus fort sans Neymar ? “Ce schéma a l’air de tenir la route”

La M-N-M a vécu. Elle pourrait même ne plus jamais être alignée sur un terrain, vu les incertitudes qui planent autour de l’avenir de Lionel Messi, qui n’a toujours pas renouvelé son contrat qui expire en fin de saison, et surtout de Neymar. Contraint à l’opération pour sa blessure à la cheville et forfait pour le reste de la saison, le Brésilien pourrait en effet être poussé vers la sortie l’été prochain.

Neymar se sent pourtant bien à Paris où il profite de son salaire annuel de plus de 35 millions d’euros et de son contrat valide jusqu’en 2027. Mais les blessures régulières du joueur de 31 ans (plus de 700 jours d’indisponibilité depuis 2017) sont un frein. D’autant que l’équipe ne performe pas forcément moins bien lorsqu’il est absent.

”Vous dire que l’absence de Ney est anodine, non. Ney fait partie des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs de la Ligue 1”, l’a défendu son entraîneur Christophe Galtier, qui doit toutefois se résoudre à un constat implacable. Quatre des cinq défaites du PSG cette saison ont d’ailleurs été enregistrées lorsque Neymar était titulaire. Et quand Lens a créé l’exploit début janvier pendant sa suspension (3-1), l'équipe a surtout ressenti l’absence de Lionel Messi qui a laissé un grand vide à côté de Kylian Mbappé.

À lire aussi

Les chiffres prouvent que le Français et l’Argentin sont plus indispensables : lorsque le duo Mbappé-Messi a débuté un match cette saison, Paris n’a jamais perdu. Cette tendance se confirme encore davantage depuis la dernière blessure de Neymar : trois buts et deux assists en deux matchs pour Mbappé, deux buts et deux assists pour Messi.

guillement “Avec ce 3-5-2, la connexion Messi-Mbappé a très bien fonctionné.”

En réalité, Christophe Galtier peut aligner un onze mieux balancé lorsque Neymar est sur la touche. “Avec ce 3-5-2 qui a bien donné contre Marseille (0-3) avec de très bonnes transitions rapides, la connexion Messi-Mbappé a en tout cas très bien fonctionné”, note Thomas Chatelle, consultant Pickx Sport, dans le Champions Club. “Ce schéma a l’air de tenir la route et c’est vrai que ce PSG semble en meilleure forme qu’au début du mois de février, lorsqu’ils ont été éliminés en Coupe de France et ont pris le bouillon contre Monaco.”

Dans ce 3-5-2, le PSG s’appuie sur deux latéraux, trois milieux et deux attaquants. Au lieu d’uniquement trois offensifs devant trois médians. Ce qui permet à l’équipe de moins souffrir du manque de pressing et de repli défensif des attaquants. Le milieu, avec Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha, semble aussi plus solide à la récupération et dans les projections.

Ce qui donne plus de liberté au duo offensif qui se trouve encore plus facilement. Lionel Messi en profite pour reprendre son rôle de dribbleur et de passeur, alors que Kylian Mbappé hérite de presque toutes les responsabilités à la finition. Reste désormais à voir comment ce 3-5-2 sans Neymar se compotera face à la machine du Bayern Munich. En cas de succès, la question de l’avenir du Brésilien reviendrait en tout cas sur la table.