”On a perdu à cause de l’arbitre”, “décision conforme à la règle” : grosse colère de Dortmund après un penalty polémique contre Chelsea

Une décision qui change tout. Car dans la foulée, Havertz retente sa chance et libère les Blues avec le but de la qualification.

Après la rencontre, les joueurs allemands sont entrés dans une colère noire. A l’image d’un Jude Bellingham remonté. “C’est une blague”, a commencé l’Anglais. “Avec ce genre de penalty où le tireur coupe sa course, vous aurez toujours des joueurs un mètre à l’intérieur de la surface.”

Même son de cloche de la part d’Emre Can qui n’a pas mis longtemps pour désigner le coupable. “On a perdu à cause de l’arbitre”, a commenté à chaud l’international allemand. “Redonner le penalty à retirer comme ça, comment c’est possible ? Je ne comprends pas. L’arbitre a été très mauvais aujourd’hui. La façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu’il a eu peur des supporters, je ne sais pas. L’UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n’allait pas du tout. Havertz s’arrête sur le penalty, il ralentit, l’arbitre ne dit rien.”

”Un pur scandale”

Difficile de contredire le milieu de terrain. Havertz marque effectivement un court temps d’arrêt, ce qui modifie la course qui précipite les joueurs des deux camps dans la surface trop tôt. Si la frustration peut se comprendre, l’arbitre a appliqué le règlement à la lettre.

Pour le consultant allemand Matthias Sammer, il s’agit d’une faute professionnelle. “Le penalty, ainsi que le fait de devoir le retirer, est un scandale en bonne et due forme”, a-t-il pesté pour Amazon Prime à la fin de la rencontre. “Makkelie est une personne très, très arrogante. En tant qu’arbitre, tu te dois d’avoir un certain charisme.” Lorsqu’on lui a expliqué le strict règlement, l’ancien entraîneur a fulminé : “Je n’ai pas besoin d’un gardien des règles. Si la règle reste comme cela, je dirais à mes joueurs de rentrer deux fois dedans pour perturber le tireur. Cela n’a aucun sens.”

”Une décision conforme aux règles”

Également présent sur le plateau, l’ancien arbitre Wolfgang Stark a donné son avis sur la phase qui a abouti au penalty. “Pour moi, la question est ici de savoir s’il s’agit d’un élargissement clair et conscient du corps ou non. Pour moi, c’est un mouvement naturel du joueur de Dortmund, c’est pourquoi je n’aurais pas accordé le penalty.”

En revanche, il ne conteste pas la seconde décision de l’arbitre. “La décision de faire rejouer le penalty était conforme aux règles. En effet, Salih Özcan, qui a finalement dégagé le ballon après le tir manqué de Kai Havertz, était l’un des nombreux joueurs qui étaient entrés trop tôt dans la surface de réparation.”

Cette divergence d’opinion prouve que cette décision n’était pas facile à prendre. Du côté d’Edin Terzic, on tempère la colère qui était présente dans ses rangs. “Quand la décision prend cinq ou six minutes, c’est qu’elle n’est pas facile à prendre”, a-t-il expliqué. “Je suis manager de Dortmund, responsable de la prestation de l’équipe, pas de celle de l’arbitre. On n’a pas parlé des arbitres ces dernières semaines, on ne va pas commencer ce soir. Il y a eu de moments où on n’a pas eu de chance, évidemment, mais ça fait partie du match, on ne se plaindra pas de ça.” Au-delà de ce fait de match important, Chelsea a surtout été supérieur à Dortmund. La raison de l’élimination est certainement plus à aller chercher dans cette pauvre prestation que dans les décisions arbitrales. Comme l’a admis Sébastien Haller, lucide après la rencontre. “On se doit être déçu du match qu’on vient de produire. On aurait dû être plus courageux avec le ballon. La qualification est méritée pour Chelsea.”