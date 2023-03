Une qualification au goût de délivrance pour Chelsea

Ce n’est pas encore le Chelsea dont rêvent les supporters, compte tenu du recrutement XXL réalisé ces derniers mois et de l’énorme potentiel du groupe. Mais à défaut d’avoir créé une équipe dominatrice proposant un jeu chatoyant, Graham Potter a accompli une mission bien plus pressente et importante en renversant Dortmund.

En plus d’avoir sauvé provisoirement sa place sur le banc de Stamford Bridge, l’entraîneur londonien se dit probablement qu’une nouvelle dynamique victorieuse est en train de naître. Cette qualification pour les quarts de finale prend en tout cas des allures d’énorme bouffée d’air frais pour l’ensemble du club, qui commençait à se demander quand le vent tournerait dans la bonne direction.

À lire aussi

L’espoir d’un déclic psychologique est même légitime. Parce que cette équipe de Chelsea a fait preuve d’énormément de solidarité défensive pour garder le score en fin de match. Parce que le plan de Potter, qui a renouvelé le 3-4-3 qui avait bien fonctionné samedi contre Leeds (1-0), a porté ses fruits. Et parce que la réussite était enfin du côté des Blues.

Il y a eu les ratés de Bellingham (58e, 89e). Il y a eu les arrêts décisifs de Kepa devant Reus (17e) et Wolf (65e, puis 90e+5). Et il y a surtout eu les situations favorables qui ont profité à Sterling et Havertz.

Après avoir pas mal gaspillé, le premier a en effet ouvert le score au bout d’une reprise… manquée et d’un contre heureux (43e : 1-0). Puis le second a transformé un penalty… six minutes après la faute de main de Wolf. Grâce à deux (lentes) interventions du Var : pour annoncer la main, puis pour signaler que le penalty initialement manqué par Havertz devait être retiré.

L’équipe de Thomas Meunier, qui s’est échauffé mais n’est pas monté au jeu, s’arrête donc en huitième de finale malgré son très beau match aller. Quant aux Blues, ils peuvent désormais entrevoir positivement la suite de leur saison. Avec notamment un entraîneur soulagé qui tentera de confirmer cette montée en puissance en tirant encore davantage le potentiel de certains de ses joueurs.

Fiche du match

Chelsea : Kepa, Koulibaly, Fofana, Cucurella, Kovacic (83e Pulisic), Fernandez (87e Zakaria), James, Chilwell, Felix (67e Gallagher), Sterling (83e Loftus-Cheek), Havertz.

Dortmund : Meyer, Schlotterneck, Süle, Wolf, Guerreiro, Can, Bellingham, Ozcan (64e Bynoe-Gittens), Reus, Brandt (5e Reyna), Haller (77e Malen).

Arbitre : M. Makkiele (P-B).

Avertissements : Süle, Kepa, Fernandez, Chilwell, Wolf, Cucurella, Bellingham.

Les buts : 43e Sterling (1-0), 53e sur pen. Havertz (2-0).