”Lionel Messi, on peut le donner à L’Inter Miami, ça fera une belle œuvre. Verratti tu le renvoies à Pescara, en plus Zeman y est donc il pourra aller manger des petites brochettes, se balader au bord de la mer et fumer ses clopes. Il ira faire un Urban (match de foot 5 contre 5 en intérieur sur terrain synthétique) avec ses potes car ça fait 10 ans que je vous dis que c’est un joueur d’Urban et rien d’autre”, dit-il sur un ton exaspéré.

Galtier prend également sa part

Pour le journaliste français, Marco Verratti n'est pas le seul à blâmer. L'entraîneur Christophe Galtier a lui aussi sa part de responsabilité dans l'élimination en Ligue des Champions. "S'il peut avoir la lucidité de s'en aller très vite, il peut préparer ses bagages. Pars, prends la doudoune et les survêtements car cela te fera des souvenirs. Là il n'est plus l'entraîneur du PSG, c'est fini! ll finit peut-être la saison mais là c'est terminé, c'est au-revoir, il ne va pas rester."