Messi : en mission avec l’Argentine, en démission avec le PSG

Mais comment expliquer ces déroutes successives du PSG en Ligue des champions ? Objectivement, on ne peut mettre en doute la qualité d’un noyau XXL, véritable constellation d’étoiles plus ou moins filantes. Non, à l’évidence le problème est ailleurs. Pour gagner sur la scène européenne, une collection de figurines Panini ne suffit pas. Il faut un team spirit particulier. Armée de mercenaires, Paris n’a pas réussi à créer cet ADN fait maison. L’exemple de Leo Messi est flagrant.