Deux affiches tout à fait indécises en Ligue des Champions : suivez Manchester City-Leipzig et Porto-Inter en direct dès 21h

Si les Intéristes possèdent un léger avantage sur les Portugais après leur courte victoire à l’aller (grâce à un but de Romelu Lukaku), rien n’est joué d’avance et tout est possible pour Porto dans son stade du Dragão. Avec ou sans Lukaku au coup d’envoi ? Le Diable rouge a pris une légère longueur d’avance sur Edin Dzeko ces dernières semaines mais cela ne veut pas dire que Simone Inzaghi n’alignera pas le vétéran bosnien. D’autant que malgré son but sur penalty, Big Rom n’a pas forcément brillé face à La Spezia.

Autre match et autre suspense : Kevin De Bruyne retrouvera-t-il une place de titulaire avec Manchester City face à Leipzig ? Il n’a joué que 11 minutes lors de la victoire des Citizens face à Crystal Palace le week-end dernier alors qu’il était resté assis sur le banc toute la rencontre face à Bournemouth deux semaines plus tôt. Forfait lors du match aller face aux Allemands, KDB n’est pas encore certain de commencer la rencontre même si le jeu de Man City semble grippé sans lui. Avec ou sans De Bruyne, Manchester City va devoir s’imposer à domicile face à Leipzig et surtout mieux jouer qu’à l’aller.