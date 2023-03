Quelques mois plus tard, force est de constater que Min-jae Kim a fait bien plus que remplacer le défenseur sénégalais, parti à Chelsea après huit années de bons et loyaux services à Naples. D’abord, parce que le Sud-Coréen est bien parti pour réussir là où son prédécesseur a échoué durant huit ans, avec ce titre de champion qui tend les bras à Naples. Puis, parce qu’il semble encore plus dominateur.

”Kim et Koulibaly sont deux joueurs très similaires, ils ont cette exubérance physique, cette détermination et cette capacité à faire des accélérations”, compare leur entraîneur Luciano Spalletti qui pointe toutefois un défaut que ne possède pas Min-jae Kim. “On avait parfois l’impression que Koulibaly snobait les autres tellement il était convaincu de sa force.”

”C’est un monstre, je ne le connaissais pas et il m’a fait réaliser à quel point il est fort”, a admis son coéquipier Pierluigi Gollini. Jusqu’à récemment, Min-jae Kim était en effet un total inconnu pour le grand public qui a appris à le découvrir avec Naples et pendant la Coupe du monde.

Natif de la ville côtière de Tongyeong dans le sud du pays, le roc d’1,90m a percé professionnellement assez tardivement. Il n’a été lancé en K-League (D1) qu’à l’âge de 21 ans. En revanche, il a immédiatement brillé, puisqu’il a été élu meilleur jeune du championnat dès sa première saison, tout en remportant deux titres consécutifs avec Jeonbuk Hyundai.

Après un passage en Chine, au Beijing Guoan, le défenseur central a pris la direction de l’Europe grâce au travail de scouting du Fenerbahçe et du coach Vitor Pereira. “Kim Min-jae est la meilleure signature de ces dernières années, le cadeau de Pereira”, a lancé le président du Fener l’été dernier, avant que son joyau recruté 3 millions d’euros ne signe à Naples contre 18 millions d’euros.

Mais aujourd’hui, la valeur du joueur de 26 ans a encore doublé. Le président Aurelio De Laurentiis l’évalue même à 50 millions d’euros. “Kim a l’avantage d’être encore jeune. Il a fait encore des progrès et j’aimerais voir ce qu’il peut devenir dans deux ou trois ans”, s’enthousiasme Spalletti qui va encore plus loin. “C’est le défenseur central le plus fort du monde.”

Sorti sur blessure samedi, le joueur qui compte 94 % de temps de jeu devrait pouvoir tenir son rang ce mercredi. “Quand il est sorti, je lui ai dit de ne rien inventer car il doit s’entraîner pour le match”, a ironisé Spalletti. Le joueur lui a répondu : ” D’accord, je serai là”.