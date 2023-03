Les raisons de croire à une remontada de Liverpool… ou pas

Les raisons d’y croire

1. Liverpool jouera sans pression

”Nous sommes totalement l’outsider.” Jürgen Klopp mise sur l’effet de surprise pour tenter d’exploiter cette 'petite' chance. “Nous n’avons rien à perdre, c’est une meilleure situation que de devoir tout perdre”, ironise-t-il.

Carlo Ancelotti assume d’ailleurs que la pression sera sur les épaules de ses joueurs. “C’est un match plus compliqué pour nous que pour Liverpool au niveau mental”, assure le coach madrilène. “Peu importe ce qui se passe, ils doivent être à fond dès la première minute.”

Ce à quoi Jürgen Klopp a répondu avec le sourire. “Je comprends ce qu’il veut dire, mais je préférerais sa situation : avoir un peu de pression pour défendre une avance de trois buts.”

2. La tête au Clasico

La qualification pour les quarts de finale est quasiment dans la poche des Madrilènes. En revanche, leur situation en championnat n’est pas parfaite puisqu’ils comptent 9 points de retard sur le Barça. Le Clasico de dimanche au Camp Nou ressemble donc fortement à la dernière chance du Real d’inverser la tendance. Certains joueurs pourraient donc déjà avoir la tête au match de dimanche.

3. Liverpool est capable de tout

On l’a vu après le match aller à Anfield. Dès le match à domicile suivant contre Manchester United (7-0), les Reds étaient transfigurés. “Si nous pouvons nous surprendre de manière négative, nous devrions également pouvoir nous surprendre de manière positive”, pointe Jürgen Klopp.

4. Remonter 3 buts, ils l’ont déjà fait

En 2021, lorsque les Reds s’étaient inclinés en quart de finale aller (3-1), il leur avait été impossible de remonter deux buts au retour (0-0). Ils ont en revanche réussi l’exploit de renverser le FC Barcelone en demi-finale, il y a quatre ans. Au match aller, les Catalans l’ont emporté 3-0. Mais à Anfield, les Reds ont planté un 4-0. Trois semaines plus tard, ils soulevaient la coupe aux grandes oreilles.

”Certains des joueurs qui ont vécu cette expérience savent qu’il est possible de changer un résultat face à une très bonne équipe”, positive Fabinho. “La sensation dans le vestiaire avant le match contre Barcelone était vraiment agréable, vraiment bonne. Nous pouvions sentir la confiance de tout le monde. Je pense que nous devons débuter avec ce même sentiment. Mais ça sera plus difficile parce que nous ne jouerons pas à Anfield.”

5. Gakpo, Nuñez et Salah

Le trio a eu besoin de temps avant de se lancer. Mais les dernières semaines ont montré que la machine était prête à faire des dégâts. Contre Manchester United, Cody Gakpo, Darwin Nuñez et Mohamed Salah ont même tous les trois inscrit un doublé.

”Nous avions besoin de temps pour nous entraîner ensemble et maintenant vous pouvez voir que nous développons une meilleure compréhension”, assure Darwin Nuñez. ” J’espère que cela continuera de la même manière et que ceux qui sont devant apporteront beaucoup de bonheur aux fans car ils le méritent.”

Par ailleurs, Diogo Jota et Roberto Firmino sont présents sur le banc pour faire la différence en fin de match.

6. Le duo Konate – van Dijk

Même si le match de samedi à Bournemouth (1-0) a fait exception à la règle, la charnière formée par Ibrahima Konate et Virgil van Dijk apporte de la sérénité dans la défense de Liverpool. Le duo n’a connu que 4 défaites en 27 apparitions. La finale de Ligue des champions de la saison dernière contre le Real fait cependant partie du lot.

Les raisons de ne pas y croire

1. Marquer 3 buts à Madrid, mission quasi impossible

Chelsea l’a fait en quart de finale retour la saison dernière (2-3). Mais les Madrilènes s’étaient imposés six jours plus tôt à Stamford Bridge (1-3). Il est encore plus rare de voir une équipe visiteuse l’emporter par trois buts d’écart au stade Santiago Barnabéu. Ces dernières saisons, seul le Barça l’a fait (0-4), mais le Real possédait encore 9 points d’avance en championnat après cette défaite.

2. Liverpool s’exporte très mal

On l’a encore vu samedi à Bournemouth (1-0) : les Reds galèrent en déplacement. Battus 7 fois et victorieux seulement 3 fois en 13 rencontres de championnat hors de leurs bases, ils ne seraient classés qu’à la 11e place si l’on ne tenait compte que des points acquis à l’extérieur.

”C’était une grande force pour nous ces dernières années, mais c’est comme ça”, peste Jürgen Klopp. “Quand on fait les choses de la bonne manière, nous avons des chances d’obtenir des résultats à l’extérieur avec la qualité que nous avons. Mais cette saison, ce n’est pas assez souvent.”

3. Le Real est méfiant

Malgré leur avance acquise à Anfield, les hommes de Carlo Ancelotti ne veulent pas s’enflammer. “Le message est clair : il ne faut pas faire de calcul, mais jouer de la meilleure manière possible”, pense l’entraîneur italien. “Il faut mettre en place le match comme à l’aller. Ce n’est pas notre idée de faire des calculs, mais de jouer avec la plus grande intensité et l’envie de gagner le match.”

4. L’aura européenne du Real

Le match aller à Liverpool était un résumé condensé de la saison dernière du Real Madrid en Ligue des champions. Menés 2-0, les Madrilènes ont agi dans la réaction pour finalement faire leur loi. C’est comme ça qu’ils ont éliminé le PSG, Chelsea puis Manchester City la saison dernière.

”L’an passé, il a été très difficile pour moi de jouer au Bernabéu en raison du résultat. La remontada du Real a été quelque chose que je n’avais jamais expérimenté. L’ambiance a été incroyable et je suis maintenant plus content de faire partie du Real Madrid”, a ironisé Antonio Rüdiger, l’ancien défenseur de Chelsea.

Cette fois, le Real entame le match retour avec un avantage inhabituel. Mais nul doute que l’équipe sera capable de réagir durant la rencontre en cas de grosse performance des Reds. Comme elle le fait souvent.

5. Benzema à 100 %

Absent face à l’Espanyol ce week-end à cause de douleurs à la cheville, Karim Benzema sera bien de la partie. “Je le sens bien, il sera à 100 %”, assure Carlo Ancelotti. “Il est revenu à l’occasion de l’entraînement collectif dimanche, et il avait fait de bonnes séances de travail avant. Il est à fond, surmotivé. Pour Karim, pour le club, c’est une compétition très importante.”

Le Ballon d’or 2022, qui a surtout utilisé la Ligue des champions pour obtenir ce trophée, se transcende dans les matchs décisifs. Et ce n’est pas son conflit avec Didier Deschamps qui devrait l’affecter. “C’est un sujet dont Karim ne parle pas du tout, donc je ne pense pas que ça l’affecte, pas du tout.”