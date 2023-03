A l’origine de tout cela, il y a le rachat de Manchester United. Actuellement, deux offres existent pour racheter les pensionnaires d’Old Trafford : une provenant du Qatar, qui détient déjà le PSG et une autre provenant d’Ineos qui détient l’OGC Nice.

Dans l’émission Overlap de Gary Neville, ex-Manchester United, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin confiait que l’UEFA songeait à changer le règlement sur la mulipropriété. Ainsi, un même propriétaire pourrait voir ses deux clubs s’affronter dans la même compétition. “On doit parler de ces règles et voir ce que l’on fait à ce sujet-là. Il y a de plus en plus d’intérêt dans la multipropriété. On ne doit pas juste dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes. On ne pense pas seulement à Manchester United, assure Ceferin. On a cinq ou six propriétaires de clubs qui veulent en acheter un autre. On doit voir quoi faire”, relaye le Times.

Imaginons qu’un PSG-Manchester United soit la finale de la Ligue des Champions et qu’ils aient le même propriétaire, ce dernier pourrait demander à l’un des deux clubs de laisser gagner l’autre… Aleksander Ceferin ne partage pas vraiment cette vision, lui qui a une vision davantage idyllique. “D’un côté, c’est vrai que si vous êtes le propriétaire de deux clubs qui jouent dans la même compétition, vous pouvez dire à l’un des deux de perdre parce que vous voulez que l’autre gagne, reconnaît-il dans un premier temps. Mais pour vous, en tant que joueur, pensez-vous que c’est facile de le faire ? Et pensez-vous qu’il est facile de dire à un coach de perdre le match parce que vous voulez que l’autre gagne ?”, confiait-il encore.

Cette proposition de l’UEFA crée la polémique tant elle manque d’éthique.