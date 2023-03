"Un extraterrestre", "historique" : la presse étrangère dithyrambique après le quintuplé d’Erling Haaland en Ligue des Champions

Cinq buts en 35 minutes. La performance d’Erling Haaland, mardi soir en Ligue de Champions face à Leipzig, a été stratosphérique. Les défenseurs allemands ont simplement été incapables de canaliser l’attaquant des Sky Blues, qui était au four et au moulin sur la pelouse. Au lendemain de cette soirée de rêve pour Manchester City, la presse étrangère est unanime et adoube le jeune prodige norvégien. Comment pourrait-il en être autrement ?