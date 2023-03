Guardiola voulait-il que Haaland entre dans l’histoire ?

Pep Guardiola est, sans discussion, l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Meneur d’hommes implacable, il excelle à l’heure de tirer le meilleur de chacun de ses joueurs. Et fin tacticien, il a l’art de disposer au mieux ses pions sur le terrain et d’inventer de subtiles tactiques. Mais le coach de Manchester City est aussi souvent très déroutant en coulisses. Il l’a encore prouvé mardi soir lors du match de Ligue des champions face à Leipzig. Alors qu’Erling Haaland était en train d’écrire l’histoire, il n’a pas hésité à le sortir du terrain à la 63e minute. L’attaquant norvégien avait déjà inscrit cinq buts, égalant le record sur un match dans la compétition détenu par Luiz Adriano et… Lionel Messi. Il lui suffisait d’en marquer encore un pour entrer définitivement dans la légende et dans les livres. Vu le contexte de capitulation allemande, c’était loin d’être impossible. Et, là, patatras : en général de guerre cynique et sans état d’âme, Guardiola lui a subitement ordonné de quitter la pelouse prématurément. Interrogé sur cette décision, le stratège catalan expliqua que c’était pour donner du repos à son buteur-maison et pour l’inciter à faire encore mieux une prochaine fois. Dur, dur. Dans un discours poli, Haaland ne masqua d’ailleurs pas une légitime frustration. De mauvaises langues affirment qu’en vérité Guardiola ne souhaitait pas priver son éternel protégé Lionel Messi d’un de ses plus beaux records. À chacun de se faire sa religion.