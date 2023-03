Avec un doublé de Victor Osimhen (une tête et une reprise dans le petit rectangle) et un penalty transformé par Zielinski, les Napolitains ont conforté avec la manière (3-0) leur avantage déjà acquis à Francfort (0-2). Et les voilà en quart de finale pour la première fois de leur histoire.

Ce sont donc trois clubs de la Botte qui auront leur nom dans les boules du tirage au sort de vendredi midi. Une première depuis la saison 2005-2006, lorsque la Juventus, l’Inter et le Milan AC se sont tous les trois hissés en quart de finale. Mais contrairement à cette lointaine époque où les footballeurs belges présents dans les grands clubs étrangers étaient une denrée très rare, cette cuvée italienne 2022-2023 amène cinq de nos représentants.

Huit Belges en quart

Charles De Ketelaere, Divock Origi, Alexis Saelemaekers et Aster Vranckx, qualifiés la semaine dernière, ont été rejoints ce mardi soir par Romelu Lukaku. En parallèle du succès napolitain de ce mardi, les deux Belges du Real Madrid (Thibaut Courtois et Eden Hazard) ont également composté leur billet pour la suite de la compétition.

En y ajoutant Kevin De Bruyne, qui a participé avec une frappe splendide au match record de ce mardi contre Leipzig (7-0), on obtient pas moins de huit Belges dans ce top 8 européen. En réalité, Thomas Meunier (Dortmund) est le seul parmi tous les Diables rouges présents en huitièmes à être éliminé. Hormis évidemment les Brugeois.

La Belgique n’a auparavant envoyé qu’une seule fois autant de représentants à ce stade de la compétition : lors de la saison 2018-2019 qui s’était terminée par le sacre de Liverpool (avec Origi et Mignolet) en finale face à Tottenham (avec Alderweireld et Vertonghen). Thomas Vermaelen (FC Barcelone), Romelu Lukaku (Manchester United), Kevin De Bruyne et Vincent Kompany (Manchester City) étaient aussi en quart de finale.

Reste désormais à espérer que, comme en 2019, un Belge soulève le trophée dans deux mois et demi. Et pourquoi pas dans un club italien…