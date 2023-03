L’Italie a le plus de représentants puisqu’un trio est présent avec les deux clubs milanais et Naples. L’Angleterre se présente avec Manchester City et Chelesa alors que le Bayern, le Real et Benfica sont les derniers clubs à défendre leurs pays respectifs.

Ce tirage sera totalement intégral puisqu’il n’y a pas la moindre restriction. L’Inter pourrait donc bien tomber sur le Bayern, qu’il a dû affronter en poules, ou un des autres clubs italiens. Tout est possible.

La première équipe tirée au sort jouera le premier match à domicile. À noter que le tableau entier, jusqu’à la finale, sera déterminé.