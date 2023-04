Entre blessure et adaptation compliquée, Sadio Mané ne marque plus… et inquiète

Une éternité. C’est ce que doit se dire Sadio Mané en repensant à son dernier but inscrit avec le Bayern Munich. L’ancien homme fort de Liverpool n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 29 octobre dernier et un but face à Mayence (victoire 6-2) lors de la 12ème journée de Bundesliga. Une panne offensive à laquelle n’est pas habitué celui qui a marqué 121 buts en 269 matchs lors de son passage sur les rives de la Mersey (2016-2022).