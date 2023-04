”Romelu Lukaku s’entraîne deux fois plus pour revenir à son meilleur niveau”

Chaque semaine, le Champions Club préface la C1 et les affiches à venir. Aux côtés de Mathieu Istace, Alex Teklak et Jonathan Lange on retrouvait ce lundi un certain David Stegen, ex-attaché de presse d’Anderlecht, qui a cotoyé Romelu Lukaku de près avant de devenir son premier supporter en tant qu’amoureux du football italien.